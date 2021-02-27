27 февраля на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины, украинский военный получил ранения, подорвавшись на мине

27 февраля, 2021, 18:16

27 февраля на Донбассе один украинский военный получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Луганское, в результате подрыва на противопехотной осколочной мини натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.

Воину оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

В районах населенных пунктов Зайцево, Южное и Водяное, вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

В штабе ООС заметили, что для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь одновременно запрашивая тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины.

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