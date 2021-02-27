26 февраля на фронте: с российской стороны - 14 прицельных обстрелов, с украинской - 7 раненых, 3 травмированных

27 февраля, 2021, 08:20

За прошедшие сутки, 26 февраля 2021 года, вооруженные формирования Российской Федерации четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе - с запрещенного Минскими соглашениями вооружения

Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении состоянию на 7:00 субботы, 27 февраля, передает Еспресо.TV .

Оккупанты вели огонь по украинским позициям вблизи следующих восьми населенных пунктов:

Водяное, что на Приазовье - со 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевое травмирования.

Пески - с 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

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Марьинка, Лебединка - враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

Каменка - с автоматической станковой гранатомета.

Южное - со станковой гранатомета и стрелкового оружия.

Светлодарск - со станковой противотанкового гранатомета.

Кроме того, неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, украинский военнослужащий получил осколочные ранения.

"На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ", - уверяет пресс-служба Операции Объединенных сил.



Как отмечается, всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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