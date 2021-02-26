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Espreso.tvОбществоЗеленский ввел в состав ТКГ советницу Офиса президента Страхову

Зеленский ввел в состав ТКГ советницу Офиса президента Страхову

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом говорится на сайте ОПУ.

Зеленский ввел в состав делегации советника Офиса президента Викторию Страхову как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Вместе с тем президент вывел из состава делегации заместителя руководителя ОП Юлию Свириденко. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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