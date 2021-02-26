Зеленский внес в Раду четыре законопроекта о налоговой амнистии

26 февраля, 2021, 12:52

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В частности, Зеленский зарегистрировал законопроекты №5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс, №5154 об изменениях в Бюджетный кодекс, №5155 о внесении изменений в ст. 16 закона Украины "О валюте и валютных операциях", а также №5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Указанные изменения вносятся для внедрения добровольного декларирования лицами своих активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Тексты проектов законов на сайте парламента пока отсутствуют.

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Источник: https://biz.censor.net/n3250222