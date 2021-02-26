Зеленский создал оргкомитет саммита Крымской платформы

26 февраля, 2021, 16:57

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

"Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Согласно документу МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны должен подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Кабмин должен разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы; разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики; обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах, осуществляемые для развития крымскотатарского языка, в том числе в контексте провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН на период 2022-2032 годов Международного десятилетия языков коренных народов и на площадке Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

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