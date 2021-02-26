Запись на вакцинацию от COVID-19 станет доступна в "Дии"

26 февраля, 2021, 17:17

Запись на вакцинацию от COVID-19 с 1 марта станет доступна в мобильном приложении или на портале "Дия"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в "Дии", которая заработает уже со следующей недели. Минцифра заботится о личной безопасности каждого украинца. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В пресс-службе отметили, что записаться в список ожидания на вакцинацию от COVID-19 через мобильное приложение или веб-портал "Дия" с 1 марта сможет каждый желающий. Также можно записаться через контакт-центр МЗ по номеру 0 800-60-20-19.

Отмечается, что ведомство уже проводит внутреннее тестирование услуги в "Дии". Украинцам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита в соответствии с этапом, который определен Дорожной картой вакцинации.

В ведомстве отметили, что такая организация процесса позволит минимизировать контакты и очереди, поможет четко видеть детальную картину системы записей. Это позволит Минздраву разработать логистический путь и понять реальный спрос на вакцину.

Напомним, в Украине 24 февраля сделали первые 179 прививок от COVID-19.

Во всех областях Украины кампания по вакцинации стартовала 25 февраля.

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