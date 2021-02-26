За прошедшие сутки россияне на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы утром

26 февраля, 2021, 09:04

В четверг, 25 февраля, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Из запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты прицельно стреляли неподалеку Лебединского.

Вблизи населенных пунктов Желобок, Славное и Пески захватчики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя оккупанты прицельно стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе Луганского российские войска стреляли из ручного противотанкового, а вблизи Шумов - из станковых противотанковых гранатометов.

"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки создания ячеек напряжение вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины", - отметили в штабе ООС.

Так, для блокировки пересечения гражданами КПВВ "Оленевка-Новотроицкое" накануне дня его открытия с оккупированной стороны россияне прибегли к огневым и информационным провокациям в районе Оленевки.

"Для усиления пропагандистского эффекта российскими наемниками используются все возможные меры, в том числе откровенная ложь и фабрикуются материалы для показа на российских информационных ресурсах", - добавили в штабе ООС.

25 февраля боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.

С начала суток 26 февраля по состоянию на 7:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение оккупантами режима прекращения огня: вблизи населенного пункта Пески россияне стреляли по украинским позициям из стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных вследствие этого обстрела нет.

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