За прошедшие сутки россияне на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы утром
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Из запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты прицельно стреляли неподалеку Лебединского.
Вблизи населенных пунктов Желобок, Славное и Пески захватчики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя оккупанты прицельно стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В районе Луганского российские войска стреляли из ручного противотанкового, а вблизи Шумов - из станковых противотанковых гранатометов.
"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки создания ячеек напряжение вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины", - отметили в штабе ООС.
Так, для блокировки пересечения гражданами КПВВ "Оленевка-Новотроицкое" накануне дня его открытия с оккупированной стороны россияне прибегли к огневым и информационным провокациям в районе Оленевки.
"Для усиления пропагандистского эффекта российскими наемниками используются все возможные меры, в том числе откровенная ложь и фабрикуются материалы для показа на российских информационных ресурсах", - добавили в штабе ООС.
25 февраля боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.
С начала суток 26 февраля по состоянию на 7:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение оккупантами режима прекращения огня: вблизи населенного пункта Пески россияне стреляли по украинским позициям из стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных вследствие этого обстрела нет.
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