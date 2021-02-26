Израиль готовит к отправке в Украину 10 млн доз вакцины Pfizer, - Василевская-Смаглюк

Об этом она сообщила в Facebook.

"Только что чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам его договоренностей 10 млн доз вакцины Pfizer готовят к отправке в Украину. Проект контракта уже направлен в Минздрав", - сообщила нардеп.