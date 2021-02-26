Из-за пандемии госпредприятие Украэрорух получило 1 млрд грн убытков за неполный 2020 год, - StateWatch

26 февраля, 2021, 11:57

За три квартала 2020 года государственное предприятие "Украэрорух" отчиталось о чистых убытках на сумму 1,04 млрд грн

Об этом сообщила общественная организация StateWatch.

Согласно отчету о выполнении показателей финансового плана предприятия за девять месяцев 2020 года, Украэрорух отчитался о чистых убытках на сумму 1,04 млрд грн.

Отмечается, что убыточный результат в более чем миллиарде гривен обусловлен резким уменьшением чистого дохода в связи с мировым кризисом в области авиационного сообщения, вызванной пандемией COVID-19.

За три квартала прошлого года госпредприятие получило валовой убыток в сумме 508 млн грн. Чистый доход от реализации продукции составил 1,1 млрд грн, а себестоимость продукции - 1,6 млрд грн, что на 43% ниже плановой.

Кроме того, по итогам третьего квартала 2021 года среднее количество трудоустроенных лиц на предприятии составила более 4,1 тыс. человек. При этом с 1 января 2020 года предприятие остановило большинство выплат персоналу, предусмотренных Коллективным договором, о чем также свидетельствует пояснительная записка отчета о выполнении финансового плана предприятия.

Среднемесячные расходы на оплату труда рядовых работников составили 25,2 тыс. грн, на административно-управленческий персонал - 28,8 тыс грн, тогда как на директора предприятия - 95,7 тыс. грн. Зато за III кварталы 2019 году среднемесячные расходы на директора составляли 78 тыс. грн.

Предприятие также было вынуждено сократить финансирование большинства проектов капитальных инвестиций. Это обусловлено начислением дебиторской задолженности на сумму 1,3 млрд грн со стороны частной авиакомпании "Международные авиалинии Украины", конечным бенефициарным владельцем которой является Игорь Коломойский.

Отмечается, что на запрос StateWatch о принятых мерах руководством Министерства инфраструктуры Украины для обеспечения чистой прибыли предприятия, в ведомстве ответили, что управление "Украэрорух" осуществляется без вмешательства в оперативную деятельность.

Одновременно в министерстве сообщили, что руководителю госпредприятия было поручено разработать и представить на рассмотрение в Мининфраструктуры действенный план мероприятий по повышению эффективности деятельности, сбалансируют доходы и расходы предприятия, обеспечат положительный экономический эффект.

Эксперты напомнили, что по результатам 2019 года Украэрорух отчитался о 1,12 млрд грн убытков, а 2018 госпредприятие завершило с прибылью в размере 286, 1 млн грн.

С октября 2019 года предприятие не имеет полноценного руководителя. "Укрерорухом" руководит исполняющий обязанности директора Андрей Ярмак.

Государственное предприятие "Украэрорух" - подчинено Мининфраструктуры и осуществляет обслуживание воздушного движения Украины.

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