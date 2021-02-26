Япония возобновила доставку посылок в Украину
Об этом в Facebook сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.
По его словам, почта Японии возобновила свою работу по доставке импорта в Украину.
"С сегодняшнего дня во всех отделениях Japan Post принимают отправления в Украине: как авиапочту, так и ЕМS. Кстати, экспорт в страны Восходящего Солнца Укрпочта не прекращала ни на день", - написал Смелянский.
Он отметил, что доставка из Японии была невозможна в течение почти 10 месяцев из-за авиационных трудностей.
"Поэтому теперь обеденный перерыв можно посвятить шопингу в японских магазинах, в которых есть опция "Доставка Укрпочтой". Их перечень найдете на странице Укрпочты в Фейсбук", - отметил Смелянский.
Кроме того, он отметил, что с 1 марта EMS-отправления можно оформлять онлайн в личном кабинете пользователя и системе АРЕ. Укрпочта также вводит дополнительную 3% скидку для оформленных онлайн ЕМS-отправлений. Для корпоративных клиентов такая скидка будет составлять 5%.
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