Япония возобновила доставку посылок в Украину

26 февраля, 2021, 09:55

Почта Японии возобновила доставку посылок в Украину

Об этом в Facebook сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, почта Японии возобновила свою работу по доставке импорта в Украину.

"С сегодняшнего дня во всех отделениях Japan Post принимают отправления в Украине: как авиапочту, так и ЕМS. Кстати, экспорт в страны Восходящего Солнца Укрпочта не прекращала ни на день", - написал Смелянский.

Он отметил, что доставка из Японии была невозможна в течение почти 10 месяцев из-за авиационных трудностей.

"Поэтому теперь обеденный перерыв можно посвятить шопингу в японских магазинах, в которых есть опция "Доставка Укрпочтой". Их перечень найдете на странице Укрпочты в Фейсбук", - отметил Смелянский.

Кроме того, он отметил, что с 1 марта EMS-отправления можно оформлять онлайн в личном кабинете пользователя и системе АРЕ. Укрпочта также вводит дополнительную 3% скидку для оформленных онлайн ЕМS-отправлений. Для корпоративных клиентов такая скидка будет составлять 5%.

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