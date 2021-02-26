Всемирный банк предоставит киевскому метро 50 млн евро на закупку новых вагонов
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
"Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро", - написал Кличко.
По его словам, новые вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена, на которые до конца года планируется открыть две новые станции метро на Виноградарь - "Мостицкий" и "Проспект Правды".
Кличко напомнил, что сегодня парк киевского метрополитена насчитывает 800 вагонов. Около ста из них - в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года. Он отметил, что с помощью этого кредита город возобновит половину устаревшего подвижного состава.
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