Всемирный банк предоставит киевскому метро 50 млн евро на закупку новых вагонов

26 февраля, 2021, 14:24

Всемирный банк предоставит киевскому метрополитену 50 млн евро на закупку 50 новых вагонов для Сырецко-Печерской линии

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро", - написал Кличко.

По его словам, новые вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена, на которые до конца года планируется открыть две новые станции метро на Виноградарь - "Мостицкий" и "Проспект Правды".

Кличко напомнил, что сегодня парк киевского метрополитена насчитывает 800 вагонов. Около ста из них - в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года. Он отметил, что с помощью этого кредита город возобновит половину устаревшего подвижного состава.

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