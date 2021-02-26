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Espreso.tvЭкономикаВсемирный банк предоставит киевскому метро 50 млн евро на закупку новых вагонов

Всемирный банк предоставит киевскому метро 50 млн евро на закупку новых вагонов

Всемирный банк предоставит киевскому метрополитену 50 млн евро на закупку 50 новых вагонов для Сырецко-Печерской линии

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро", - написал Кличко.

По его словам, новые вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена, на которые до конца года планируется открыть две новые станции метро на Виноградарь - "Мостицкий" и "Проспект Правды".

Кличко напомнил, что сегодня парк киевского метрополитена насчитывает 800 вагонов. Около ста из них - в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года. Он отметил, что с помощью этого кредита город возобновит половину устаревшего подвижного состава.

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