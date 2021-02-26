Воспитанник "Шахтера" променял УПЛ на второй российский дивизион

26 февраля, 2021, 12:39

Полузащитник донецкого "Олимпика" Андрей Кравчук подписал контракт с московским "Торпедо"

Об этом сообщает официальный сайт "Торпедо ".

22-летний Кравчук подписал с "Торпедо" контракт на 4,5 года. Финансовые условия сделки не сообщаются. Хавбек будет выступать под 21-м номером.

В этом сезоне Андрей Кравчук защищал цвета донецкого "Олимпика" и провел в Украинской Премьер-лиге лишь 4 матча.

Полузащитник является воспитанником "Шахтера", родился в Черновцах. Имеет в активе 4 матча за молодежную сборную Украины U-21.

Московский "Торпедо" идет на 4-м месте во втором российском дивизионе.

25 февраля стало известно, что "Олимпик" уволил главного тренера Игоря Климовского и планирует назначить на должность Юрия Калитвинцева.

25 февраля Юрий Калитвинцев возглавил "Олимпик" .

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