Воспитанник "Шахтера" променял УПЛ на второй российский дивизион
26 февраля, 2021, 12:39
Полузащитник донецкого "Олимпика" Андрей Кравчук подписал контракт с московским "Торпедо"
Об этом сообщает официальный сайт "Торпедо ".
22-летний Кравчук подписал с "Торпедо" контракт на 4,5 года. Финансовые условия сделки не сообщаются. Хавбек будет выступать под 21-м номером.
В этом сезоне Андрей Кравчук защищал цвета донецкого "Олимпика" и провел в Украинской Премьер-лиге лишь 4 матча.
Полузащитник является воспитанником "Шахтера", родился в Черновцах. Имеет в активе 4 матча за молодежную сборную Украины U-21.
Московский "Торпедо" идет на 4-м месте во втором российском дивизионе.
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