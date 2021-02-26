В Тбилиси тысячи людей требуют освободить арестованного лидера партии Саакашвили
Движение в центре столицы Грузии парализовано, сообщает информационное агентство Новости-Грузия .
Среди главных требований протестующих - увольнение главы "Единого национального движения" Никанора Мелии и назначение новых парламентских выборов.
Лидеры оппозиции и их сторонники начали собираться на разных локациях в центре города после полудня, а в 13:00 по местному времени начали шествие. Колонны протестующих растянулись на три-четыре километра. Демонстранты скандируют: "Свободу политзаключенным!", "Да здравствует Грузия!", "Ника!"
В руках у протестующих - флаги Грузии, ЕС, США и Украины, воздушные шары и транспаранты.
Движение в центре Тбилиси парализовано. Полиция заранее перекрыла улицы в районе парламента. Меры безопасности в здании законодательного органа усилены. Во дворе парламента с утра были замечены пожарные машины и скорые.
Как ожидается, у парламента оппозиция объявит план действий.
Ранее оппозиция заявила, что сегодняшняя акция станет началом бессрочных протестов, митинги не прекратятся до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных. При этом политики обещают использовать все законные методы: ставить палатки, пикетировать здания и устраивать «коридоры позора» для представителей власти.
В то же время в Генеральной прокуратуре Грузии заявили о готовности изменить меру пресечения в отношении Мелии.
"Пребывание Никанора Мелии в заключении никогда не было самоцелью прокуратуры. Соответственно, если сторона защиты выполнит условие выплаты залога, предназначенного решением суда от 3 ноября 2020 года, то сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемому Никанору Мелии с тюремного заключения на выплату залога ", - заявил представитель прокуратуры Амиран Гулиашвили.
Отмечается, что сумма залога составляет 40 тыс. лари (около 12,5 тыс. долларов).
Напомним, в Грузии полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.
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