В Тбилиси тысячи людей требуют освободить арестованного лидера партии Саакашвили

26 февраля, 2021, 14:50

В Тбилиси оппозиционные партии и их сторонники проводят "Марш за свободу" - несколько тысяч людей направляются к парламенту Грузии

Движение в центре столицы Грузии парализовано, сообщает информационное агентство Новости-Грузия .

Среди главных требований протестующих - увольнение главы "Единого национального движения" Никанора Мелии и назначение новых парламентских выборов.

Лидеры оппозиции и их сторонники начали собираться на разных локациях в центре города после полудня, а в 13:00 по местному времени начали шествие. Колонны протестующих растянулись на три-четыре километра. Демонстранты скандируют: "Свободу политзаключенным!", "Да здравствует Грузия!", "Ника!"

В руках у протестующих - флаги Грузии, ЕС, США и Украины, воздушные шары и транспаранты.

Движение в центре Тбилиси парализовано. Полиция заранее перекрыла улицы в районе парламента. Меры безопасности в здании законодательного органа усилены. Во дворе парламента с утра были замечены пожарные машины и скорые.

Как ожидается, у парламента оппозиция объявит план действий.

Ранее оппозиция заявила, что сегодняшняя акция станет началом бессрочных протестов, митинги не прекратятся до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных. При этом политики обещают использовать все законные методы: ставить палатки, пикетировать здания и устраивать «коридоры позора» для представителей власти.

В то же время в Генеральной прокуратуре Грузии заявили о готовности изменить меру пресечения в отношении Мелии.

"Пребывание Никанора Мелии в заключении никогда не было самоцелью прокуратуры. Соответственно, если сторона защиты выполнит условие выплаты залога, предназначенного решением суда от 3 ноября 2020 года, то сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемому Никанору Мелии с тюремного заключения на выплату залога ", - заявил представитель прокуратуры Амиран Гулиашвили.

Отмечается, что сумма залога составляет 40 тыс. лари (около 12,5 тыс. долларов).

Напомним, в Грузии полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

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