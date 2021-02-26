В Совете Европы требуют допуска международных наблюдателей в оккупированный Крым
Об этом заявил председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Германии Гайко Маас, передает " Европейская правда ".
"Комитет министров по-прежнему обеспокоен тем, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась после незаконной аннексии Российской Федерацией", - отметил Маас.
Он призвал Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в области прав человека.
В частности, Маас отметил необходимость предоставления беспрепятственного доступа региональным и международным механизмам мониторинга прав человека, а также неправительственным правозащитным организациям в Крыму и Севастополе
Политик добавил, что, как председатель Комитета министров Совета Европы, он подтверждает его безоговорочную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
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