В Польше в результате столкновения поезда с локомотивом пострадали пять человек
26 февраля, 2021, 15:57
26 февраля в Польше, на станции Гродзиско Дольне, столкнулись локомотив и поезд "Интерсити" сообщением "Жешув - Щецин"
Об этом сообщает RMF24.
В результате происшествия пострадали пять человек. Отмечается, что машинист локомотива должен был переждать проезд пассажирского поезда на соседнем пути, однако он не сделал этого и выехал на его колею. После этого "Интерсити" въехал в локомотив.
В результате столкновения небольшие травмы получили два машиниста, а также трое пассажиров "Интерсити". Один из пассажиров госпитализирован. Всего в пассажирском поезде ехали 23 человека.
Специальная комиссия выяснит причины аварии. В целом, столкновение не было значительным, поезда не сошли с рельс.
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