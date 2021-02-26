В Польше в результате столкновения поезда с локомотивом пострадали пять человек

Об этом сообщает RMF24.

В результате происшествия пострадали пять человек. Отмечается, что машинист локомотива должен был переждать проезд пассажирского поезда на соседнем пути, однако он не сделал этого и выехал на его колею. После этого "Интерсити" въехал в локомотив.

В результате столкновения небольшие травмы получили два машиниста, а также трое пассажиров "Интерсити". Один из пассажиров госпитализирован. Всего в пассажирском поезде ехали 23 человека.

Специальная комиссия выяснит причины аварии. В целом, столкновение не было значительным, поезда не сошли с рельс.

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