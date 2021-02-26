В отношении организаторов акции на Банковой в мою поддержку готовятся обыски, - Стерненко

26 февраля, 2021, 16:39

Активист Сергей Стерненко, которого осудили на 7 лет и 3 месяца, заявил, что готовятся обыски в отношении организаторов акции в его поддержку на Банковой в Киеве

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Друзья, у нас для вас важнейшее сообщение. Сразу просим о распространении. Нам стало известно, что в отношении организаторов завтрашней акции готовятся обыски. Целью является запугать, давить и не дать вывести людей на улицы, чтобы выразить наши требования", - подчеркнул активист.

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Стерненко отметил, что также известно о других провокациях, "призваных не допустить организаторов и людей из регионов на событие, а также о провокациях непосредственно на месте".

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"А вы, неуважаемые сотрудники органов, знайте: патриоты есть везде и они хотят нас уберечь. Поэтому вы никогда нас не заткнете, потому что мы на два шага впереди", - добавил он.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье "разбой", а не "похищение".

7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье "разбой", а не "похищение". Стерненко прокомментировал приговора суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.

прокомментировал приговора суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов. После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.

По факту столкновений на улице Банковой начато уголовное производство .

начато уголовное производство . Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговора Стерненко.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы.

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