В Киеве задержали 28-летнего жителя Житомира, который продавал огнестрельное оружие и гранаты

26 февраля, 2021, 18:36

Правоохранители задержали 28-летнего жителя Житомира, который продавал в Киеве огнестрельное оружие и гранаты

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время отработки оперативной информации, поступившей от сотрудников Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины, работники Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 разоблачили парня, который занимался сбытом оружия на территории города Киева. Злоумышленником оказался 28-летний житель Житомирской области ", - говорится в сообщении.

У правонарушителя изъяли автомат Калашникова, два пистолета-пулемета "Скорпион", около 2000 патронов к ним, десять гранат РГД-5 и Ф1, деньги в сумме 400 долларов США и почти 30 тыс. грн.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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