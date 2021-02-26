В ГСЧС предупредили о паводках на реках Прут и Сирет
26 февраля, 2021, 15:59
Спасатели предупредили о подъеме уровней воды на реках Прут и Сирет и паводках
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
Отмечается, что в связи с оттепелью и осадками 27 и 28 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается продолжение формирования волны тало- дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 26 февраля на 08:00. Без негативных последствий.
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