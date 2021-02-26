В Госдепе США отреагировали на обострение ситуации в Армении
26 февраля, 2021, 10:17
США предостерег от вмешательства в политику вооруженные силы Армении, где Генштаб требует от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку
Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы напоминаем всем сторонам об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - подчеркнул он.
Представитель Госдепа также призвал все стороны конфликта в Армении воздержаться от насилия и разрешить разногласия мирным путем.
- Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- После чего протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
- Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональны, а армия подчиняется народу и премьеру.
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