В Госдепе США отреагировали на обострение ситуации в Армении

26 февраля, 2021, 10:17

США предостерег от вмешательства в политику вооруженные силы Армении, где Генштаб требует от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы напоминаем всем сторонам об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - подчеркнул он.

Представитель Госдепа также призвал все стороны конфликта в Армении воздержаться от насилия и разрешить разногласия мирным путем.

Напомним, армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

После чего протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональны, а армия подчиняется народу и премьеру.

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