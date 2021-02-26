В феврале 2014 года Шуфрич занимался эвакуацией из Крыма Жириновского, - Порошенко

26 февраля, 2021, 21:13

Об этом пятый президент Петр Порошенко впервые рассказал во время телемарафона к 7 годовщине оккупации Крыма, передает Еспресо.TV .

Порошенко рассказал, как полетел в Крым в конце февраля 2014 года, в момент начала оккупации.

"Я хочу подчеркнуть, что одновременно со мной там были и другие народные депутаты. И об этом никто не знает. И они занимались не сохранением Украины. Например, народный депутат Шуфрич, который в то время находился в Крыму, занимался тем - я впервые об этом говорю, - что обеспечивал эвакуацию из Крыма господина Жириновского, который приехал тогда в Севастополь, привествовал захват Севастополя россиянами. И когда я прилетел, я сказал: самолет Жириновского задержать, аж пока специальные службы не разберутся в его миссии здесь. И это было ужасно, когда народные депутаты Украины, которые не имеют права на это звание, уже тогда они занимались тем, что продвигали российские интересы, способствовали захвату Крыма, - отметил Порошенко.

Отметим, речь идет о 28 февраля 2014 года. Тогда Владимир Жириновский прилетел в Севастополь, где, в частности, озвучил тезис о так называемой "русской весне".

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