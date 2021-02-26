В Британии более 19 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса
26 февраля, 2021, 21:54
В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили более 19 млн человек
Об этом сообщает Sky News.
Общее количество первых доз достигло 19 177 555 - увеличение на 485 720 Также 736 037 человек уже получили вторую дозу вакцины - по сравнению с предыдущим днем больше на 35 319.
Отмечается, что это самый высокий прирост вторых доз и самый высокий прирост первых доз на этой неделе.
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