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Espreso.tvМирВ Британии более 19 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Британии более 19 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили более 19 млн человек

Об этом сообщает Sky News.

Общее количество первых доз достигло 19 177 555 - увеличение на 485 720 Также 736 037 человек уже получили вторую дозу вакцины - по сравнению с предыдущим днем больше на 35 319.

Отмечается, что это самый высокий прирост вторых доз и самый высокий прирост первых доз на этой неделе.

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