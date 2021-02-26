 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирВ Беларуси начнут производить российскую вакцину "Спутник V"

В Беларуси начнут производить российскую вакцину "Спутник V"


фото: reuters
В России заявили, что вакцину против коронавируса "Спутник V" в ближайшее время начнут производить в Беларуси

Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передают росСМИ.

"Беларусь одной из первых провела ключевой этап технологического трансфера производства вакцины (" Спутник V"), который позволит в ближайшее время начать выпуск вакцины в Беларуси", - сказал он.

Дмитриев отметил, что после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Беларуси другим странам, "чтобы помогать другим в борьбе с пандемией".

Он отметил, что приоритетом является вакцинация граждан России и Беларуси.

Гендиректор белорусского предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев сообщил, что уже выпустили первые пробные партии вакцины "Спутник V". Их должны проверить на соответствие всем стандартам.

  • Напомним, Беларусь позволила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для прививок людям старше 60 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать