В Беларуси начнут производить российскую вакцину "Спутник V"

26 февраля, 2021, 17:57

В России заявили, что вакцину против коронавируса "Спутник V" в ближайшее время начнут производить в Беларуси

Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передают росСМИ.

"Беларусь одной из первых провела ключевой этап технологического трансфера производства вакцины (" Спутник V"), который позволит в ближайшее время начать выпуск вакцины в Беларуси", - сказал он.

Дмитриев отметил, что после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Беларуси другим странам, "чтобы помогать другим в борьбе с пандемией".

Он отметил, что приоритетом является вакцинация граждан России и Беларуси.

Гендиректор белорусского предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев сообщил, что уже выпустили первые пробные партии вакцины "Спутник V". Их должны проверить на соответствие всем стандартам.

Напомним, Беларусь позволила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для прививок людям старше 60 лет.

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