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Espreso.tvОбществоВ аэропорту Борисполь полиция и СБУ отработали антитеррористические мероприятия

В аэропорту Борисполь полиция и СБУ отработали антитеррористические мероприятия


фото: ДПСУ
26 февраля в международном аэропорту Борисполь провели учения по противодействию террористическим угрозам

Об этом сообщает пресс служба ГНСУ .

Во время учений полицейские и другие сотрудники правоохранительных структур тренировались выявлять взрывчатку и обезвреживать ее.

Для отработки алгоритма совместных действий по нейтрализации возможной взрывчатки участники привлекли специальных служебных собак по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также специального роботехника.

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