Украинцы в Индии сняли короткометражку "Лесная песня" на языке хинди по мотивам произведения Леси Украинки

26 февраля, 2021, 15:08

Представители украинской общины Индии сняли короткий фильм по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" на языке хинди к празднованию в мире 150-летнего юбилея со дня рождения поэтессы

Об этом сообщает посольство Украины в Республике Индия.

Украинцы Индии предложили аудитории небольшой отрывок сказки-феерии, в котором показана первая встреча и знакомство Мавки с Лукашем. Идея видео принадлежит Марине Акрам и Наталье Полихе.

Заметим, что перевод произведения на язык хинди сделал преподаватель Института филологии, директор центра языка хинди и индийской литературы Юрий Ботвинкин. На языке хинди Мавку зовут Ванпари (Лесная фея), Лешего - Ванрадж (Лесной король), Русалку - Джалпари (Речная фея).

Носителей языка хинди более 400 млн, он занимает четвертое место в мире.