Украинцы в Индии сняли короткометражку "Лесная песня" на языке хинди по мотивам произведения Леси Украинки
26 февраля, 2021, 15:08
Представители украинской общины Индии сняли короткий фильм по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" на языке хинди к празднованию в мире 150-летнего юбилея со дня рождения поэтессы
Об этом сообщает посольство Украины в Республике Индия.
Украинцы Индии предложили аудитории небольшой отрывок сказки-феерии, в котором показана первая встреча и знакомство Мавки с Лукашем. Идея видео принадлежит Марине Акрам и Наталье Полихе.
Заметим, что перевод произведения на язык хинди сделал преподаватель Института филологии, директор центра языка хинди и индийской литературы Юрий Ботвинкин. На языке хинди Мавку зовут Ванпари (Лесная фея), Лешего - Ванрадж (Лесной король), Русалку - Джалпари (Речная фея).
Носителей языка хинди более 400 млн, он занимает четвертое место в мире.
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