Украина существенно расширила список стран "зеленой" зоны
26 февраля, 2021, 13:30
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Согласно обнародованному списку, по сравнению с предыдущей неделей "красный" список сократился на десять стран.
В "зеленый" список перешли Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия и Российская Федерация.
В общем, "зеленый" список пока включает 133 страны, а "красный" - 61.
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