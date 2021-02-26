Украина существенно расширила список стран "зеленой" зоны

26 февраля, 2021, 13:30

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Согласно обнародованному списку, по сравнению с предыдущей неделей "красный" список сократился на десять стран.

В "зеленый" список перешли Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия и Российская Федерация.

В общем, "зеленый" список пока включает 133 страны, а "красный" - 61.

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