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Украина передала ЕС списки на новые санкции против РФ за нарушение прав человека, - посол


фото: reuters
Украина передала Евросоюзу списки людей для введения новых санкций против России

Об этом в интервью LB.ua заявил посол Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

Он отметил, что ЕС недавно утвердил санкционный механизм за нарушение прав человека.

"Могу вам сказать, что он будет достаточно эффективным. Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе", - добавил он.

  • Министры иностранных дел стран ЕС согласовали решение о введении индивидуальных санкций против России в связи с делом Алексея Навального.

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