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Espreso.tvЭкономикаУкраина ожидает деньги МВФ до лета, - Милованов

Украина ожидает деньги МВФ до лета, - Милованов


фото: zik
Украина рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с Международным валютным фондом о предоставлении нового транша кредита уже к началу лета

Об этом внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов сказал в интервью ВВС .

"Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета", - цитирует издание слова Милованова.

В издании отметили, что информацию о том, что Украина рассчитывает в июне получить транш в $ 700 млн, подтвердил собеседник ВВС в правительстве. Там хотят получить соглашение с Фондом уже в мае.

В то же время, Украина еще должна выполнить часть своих обязательств, которые являются условиями предоставления нового транша.

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