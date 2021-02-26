Украина ожидает деньги МВФ до лета, - Милованов
Об этом внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов сказал в интервью ВВС .
"Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета", - цитирует издание слова Милованова.
В издании отметили, что информацию о том, что Украина рассчитывает в июне получить транш в $ 700 млн, подтвердил собеседник ВВС в правительстве. Там хотят получить соглашение с Фондом уже в мае.
В то же время, Украина еще должна выполнить часть своих обязательств, которые являются условиями предоставления нового транша.
- Напомним, 13 февраля стало известно, что миссия МВФ завершила работу в Украине, но стороны не договорились об пересмотр программы stand by .
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