Угроза нападения России на Украину и страны Балтии через Беларусь становится реальной, - эстонская разведка

26 февраля, 2021, 17:35

Служба внешней разведки Эстонии опубликовала ежегодный отчет о внешних угрозах, в котором выразила обеспокоенность тем, что Беларусь в результате политического кризиса 2020 года стала "военным округом России", из-за чего угроза нападения России через Беларусь на Украину и страны Балтии из потенциальной становится реальной

Данные из отчета приводит Радио Свобода .

"Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане", - отмечается в сообщении.

"Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность", - говорится в отчете.

"Сейчас народ Республики Беларусь ни в коем случае не против России, и целью Кремля, конечно, есть поддержка этой ситуации. Однако чем дольше Кремль поддерживает Лукашенко во власти, тем больше понимания того, что Россия стоит за ним", - заключают в документе.

По данным эстонской разведки, в результате политического кризиса 2020 года Беларусь стала военным округом России , и сейчас этот "белорусский военный округ" представляет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей из НАТО.

Эстонская разведка считает, что нападение российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси из потенциальной угрозы становится реальной.

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В отчете говорится, что следующие российско-белорусские военные учения "Запад" должны состояться в этом году, и правительство Александра Лукашенко все больше будет зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

"Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимой буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживание наземной связи с Калининградской областью России ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси договорились о дальнейшей координации своих силовых ведомств.

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