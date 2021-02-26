Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в Китае

26 февраля, 2021, 10:42

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что в стране удалось полностью искоренить абсолютную бедность

Об этом китайский лидер заявил на собрании по случаю награждения тех, кто отличились в борьбе с бедностью, сообщает Xinhua ..

По словам Си Цзиньпина, в наибольшей по населению стране мира абсолютная бедность ликвидирована.

Как отмечается, за восемь предыдущих лет последние 98,99 млн крестьян, живших за чертой бедности, были выведены из нищеты. Из списка бедных исключены 832 уезды и 128 тыс. сел.

Всего с начала реализации политики реформ и открытости в конце 1970-х годов 770 млн сельских жителей лишились бедности в соответствии с действующими в Китае критериями.

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Вместе с тем некоторые эксперты в области глобальной политики отмечают, что Китай устанавливает низкую планку в определении бедности.

Так, по информации Reuters, в сельских районах бедностью считается уровень доходов менее 4 тысяч юаней в год (620 долларов), то есть около 1,69 доллара в день. Соответствующее предельное значение, установленное Всемирным банком, составляет 1,90 доллара в день.

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