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Espreso.tvОбществоСША нанесли воздушные удары по сирийским объектам, которые использовали группы, поддерживаемые Ираном, - Пентагон

США нанесли воздушные удары по сирийским объектам, которые использовали группы, поддерживаемые Ираном, - Пентагон

Армия США нанесла удары по нескольким объектам в Сирии, которые использовали две группы, поддерживаемые Ираном

Об этом заявил сообщил представитель Минобороны США Джон Кирби, передает Радио Свобода .

Он сообщил, были уничтожены несколько зданий рядом с КПП на границе с Ираком.

Удары осуществлены в ответ на серию атак на севере Ирака 15 января, тогда были ранены несколько американских военнослужащих и убит гражданин Филиппин, который работал в Пентагоне.

США возлагают вину на Иран.

Представитель Пентагона заявил, что удар по объектам в Сирии "направляет недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, защищая американских военнослужащих-членов международной коалиции". Байден лично санкционировал удары после консультаций с союзниками.

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