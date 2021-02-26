Со "Спутником V" в списке: в Молдове зарегистрировали три вакцины от коронавируса

26 февраля, 2021, 19:04

Молдова официально зарегистрировала вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V"

Об этом сообщили в Национальном агентстве лекарств и медицинских изделий, передает newsmaker.md .

В Молдове официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса.

"На заседании 26 февраля комиссия по лекарствам разрешила использование вакцин против SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификатов регистрации сроком на один год", - говорится в сообщении.

Речь идет о вакцинах Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V".

Напомним, в России заявили, что вакцину против коронавируса "Спутник V" в ближайшее время начнут производить в Беларуси .

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