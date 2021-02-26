СНБО через две недели рассмотрит проект стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, - Данилов
26 февраля, 2021, 21:30
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что через две недели на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассматриваться проект Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма
Об этом он сообщил во время брифинга, передает " УНИАН ".
26 февраля на СНБО рассматривались четыре вопроса, один из них - это проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Секретарь СНБО отметил, что он рассматривался "в закрытом режиме".
Данилов отметил, что данный проект состоит из двух частей, и сегодня на повестке дня был вопрос о военной составляющей, а через две недели "будет открытая для общества часть", которая отрабатывается уже целый год.Через две недели на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассматриваться проект Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.
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