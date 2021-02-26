СНБО через две недели рассмотрит проект стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, - Данилов

Об этом он сообщил во время брифинга, передает " УНИАН ".

26 февраля на СНБО рассматривались четыре вопроса, один из них - это проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Секретарь СНБО отметил, что он рассматривался "в закрытом режиме".

Данилов отметил, что данный проект состоит из двух частей, и сегодня на повестке дня был вопрос о военной составляющей, а через две недели "будет открытая для общества часть", которая отрабатывается уже целый год.

Через две недели на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет рассматриваться проект Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.