Шмыгаль дал поручение рассмотреть вопрос о введении санкций против чиновников и бизнесменов режима Лукашенко, - Гончаренко
Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram.
"Направил обращение Шмыгалю о том, что сейчас и ЕС, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина вместе с тем продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко ", - написал он.
В качестве примера он привел белорусского олигарха Николая Воробья, который обладает ПрикарпатЗападтранс и "является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука".
Гончаренко добавил, что не введеные санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине.
"Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - подытожил нардеп.
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