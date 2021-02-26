Шмыгаль дал поручение рассмотреть вопрос о введении санкций против чиновников и бизнесменов режима Лукашенко, - Гончаренко

26 февраля, 2021, 14:19

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Направил обращение Шмыгалю о том, что сейчас и ЕС, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина вместе с тем продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко ", - написал он.

В качестве примера он привел белорусского олигарха Николая Воробья, который обладает ПрикарпатЗападтранс и "является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука".

Гончаренко добавил, что не введеные санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине.

"Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - подытожил нардеп.