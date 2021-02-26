СБУ заблокировала российскую ботсеть, предназначенную для кибератак на системы госорганов Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники локализовали попытку хакерской атаки на автоматизированные системы госорганов Житомирщины.
Злоумышленники планировали получить доступ к компьютерам для снятия информации, подлежащей защите. Также пытались поразить компьютеры вредоносным программным обеспечением. А затем использовать бот-сети для организации кибератак.
Следователи СБУ задокументировали, что для злоумышленники использовали зарубежные ресурсы хостинг-провайдера. Дополнительная проверка подтвердила, что серверы размещены на территории РФ.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изьяли технику, которую передали для проведения экспертиз.
Следователи органов безопасности осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также информация о сотрудничестве подозреваемого с представителями спецслужб РФ.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти