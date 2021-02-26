СБУ заблокировала российскую ботсеть, предназначенную для кибератак на системы госорганов Украины

26 февраля, 2021, 11:02

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакера, причастного к совершению кибератак на государственные электронные информационные ресурсы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники локализовали попытку хакерской атаки на автоматизированные системы госорганов Житомирщины.

Злоумышленники планировали получить доступ к компьютерам для снятия информации, подлежащей защите. Также пытались поразить компьютеры вредоносным программным обеспечением. А затем использовать бот-сети для организации кибератак.

Следователи СБУ задокументировали, что для злоумышленники использовали зарубежные ресурсы хостинг-провайдера. Дополнительная проверка подтвердила, что серверы размещены на территории РФ.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изьяли технику, которую передали для проведения экспертиз.

Следователи органов безопасности осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также информация о сотрудничестве подозреваемого с представителями спецслужб РФ.