СБУ разоблачила многомиллионную "скрутку" НДС по одной из фирм крупного агрохолдинга
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала незаконную схему возмещения из бюджета НДС. Сделка позволила дельцам получить возмещение из государственного бюджета искусственно созданного НДС более чем на 8 млн грн.
По данным следствия схему наладил менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний. В сделке были задействованы три "фирмы-прокладки", зарегистрированные в разных регионах. Через фиктивные бестоварные операции продукция якобы передавалась на переработку коммерческой структуре, которая входит в один из крупнейших агрохолдингов Украины. Получив соответствующие сертификаты от структур агрохолдинга, черкасская компания экспортировала продукцию.
Отмечается, что СБУ начала уголовное производство по ч. 3 ст. 191 о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к противоправной схеме.
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