Российские спецслужбы вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании, - разведка

26 февраля, 2021, 12:48

Спецслужбы РФ вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании

Об этом заявили в пресс-центре Главного управления разведки.

По информации, боевики российских ЧВК из ОРДЛО привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии.

"Во время вербовки в частные военные компании представители спецслужб страны-агрессора предлагают боевикам 1-го и 2-го армейских корпусов (Донецк и Луганск соответственно) и жителям временно оккупированных территорий Украины зарплату в размере $ 5 тыс. долларов в месяц, льготы участников боевых действий и пенсионное обеспечение после трех лет службы в ЧВК ", - говорится в сообщении.