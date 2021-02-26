Российские спецслужбы вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании, - разведка
26 февраля, 2021, 12:48
Спецслужбы РФ вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании
Об этом заявили в пресс-центре Главного управления разведки.
По информации, боевики российских ЧВК из ОРДЛО привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии.
"Во время вербовки в частные военные компании представители спецслужб страны-агрессора предлагают боевикам 1-го и 2-го армейских корпусов (Донецк и Луганск соответственно) и жителям временно оккупированных территорий Украины зарплату в размере $ 5 тыс. долларов в месяц, льготы участников боевых действий и пенсионное обеспечение после трех лет службы в ЧВК ", - говорится в сообщении.
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