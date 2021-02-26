"Суд" оккупантов в Крыму начал "рассмотрение" дела экс-политзаключенного Эдема Бекирова по сути

26 февраля, 2021, 09:08

Подконтрольный оккупантам суд в Крыму начал рассмотрение уголовного дела против крымскотатарского активиста Эдема Бекирова

Об этом сообщает Крымская солидарность со ссылкой на адвоката Алексея Ладена.

"В Центральном районном суде Симферополя судья Деменок начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Эдема Бекирова", - сообщил адвокат.

По его словам, Бекирову объявили обвинительное заключение.

"С одной стороны его освобождают по запросу ФСБ, а с другой - российская судебная система пытается его осудить. С большой вероятностью он будет осужден на реальный срок лишения свободы, а если попытается приехать в Крым, его тут могут посадить", - сказал Ладен.

Как сообщалось, Бекиров имеет тяжелые заболевания - был обвинен в том, что перевез и передал "секретному свидетелю" сумку с 14 кг взрывчатки. При этом таксист, перевозивший его через административную границу с Крымом, не подтвердил у инвалида на костылях наличии тяжелой сумки.

Бекиров провел в СИЗО более 1 год и 8 месяцев. Силовики задержали его на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Был освобожден 7 сентября 2019 года в результате обмена между Украиной и Россией.