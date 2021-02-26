"Суд" оккупантов в Крыму начал "рассмотрение" дела экс-политзаключенного Эдема Бекирова по сути
Об этом сообщает Крымская солидарность со ссылкой на адвоката Алексея Ладена.
"В Центральном районном суде Симферополя судья Деменок начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Эдема Бекирова", - сообщил адвокат.
По его словам, Бекирову объявили обвинительное заключение.
"С одной стороны его освобождают по запросу ФСБ, а с другой - российская судебная система пытается его осудить. С большой вероятностью он будет осужден на реальный срок лишения свободы, а если попытается приехать в Крым, его тут могут посадить", - сказал Ладен.
Как сообщалось, Бекиров имеет тяжелые заболевания - был обвинен в том, что перевез и передал "секретному свидетелю" сумку с 14 кг взрывчатки. При этом таксист, перевозивший его через административную границу с Крымом, не подтвердил у инвалида на костылях наличии тяжелой сумки.
Бекиров провел в СИЗО более 1 год и 8 месяцев. Силовики задержали его на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Был освобожден 7 сентября 2019 года в результате обмена между Украиной и Россией.
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