"Разве это - не насмешка?": Украина в ОБСЕ обратила внимание на отбеливание Гитлера российским пропагандистом Соловьевым

26 февраля, 2021, 08:30

Украинская делегация в ПА ОБСЕ привлекла внимание представителей стран к факту прославления Адольфа Гитлера российским пропагандистом Владимиром Соловьевым

Об этом сообщает Укринформ .

"Ведущий российский телеведущий на прошлой неделе на своем крупнейшем в России телевизионном шоу также высказался в поддержку Адольфа Гитлера! В своем шоу он отмечал, что Гитлер вызывает гораздо больше уважения, чем Алексей Навальный - человек, которого российские власти едва не убили. Разве это - не насмешка? ", - заявил глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Никита Потураев.

Он добавил, что в составе делегации РФ "до сих пор есть человек, который обвиняется в сексуальном домогательстве" - имея в виду депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

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Отметим, 16 февраля в эфире собственного пропагандистского шоу на "Россия 1" Владимир Соловьев, комментируя оппозиционера Алексея Навального, сравнил его с Адольфом Гитлером.

"Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого "гульфик-фюрера" (прозвище Навального в рус. пропагандистов - ред.) не косил от армии. Воевал, и воевал победоносно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев.