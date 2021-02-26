"Позывной "Итальянец": телеканал Еспресо покажет документальный фильм об истории майдановца Виталия Маркива

26 февраля, 2021, 17:58

"Позывной "Итальянец" - документальный фильм об украинском нацгвардейце Виталии Маркиве, которого в Италии сначала приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году, однако затем оправдали

Автор фильма - директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Производством ленты занималась украинская студия BeeSeen Production совместно с Министерством внутренних дел Украины и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Допремьерный показ документального фильма прошел в пятницу, 19 февраля.

Главной в фильме показана драма украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Он с 11 лет жил и учился в Италии, а в начале декабря 2014 года приехал на Майдан.

Во время столкновений в Мариинском парке в ходе Революции Достоинства получил ранение. С началом оккупации Россией Крыма вошел добровольцем в первый резервный батальон возобновленной Нацгвардии Украины (ныне батальон имени Кульчицкого). Во время активной обороны господствующей высоты (горы Карачун) над Славянском в начале мая 2014 года вместе с десантниками 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины держал оборону от наступления российских боевиков и Виталий Маркив.

"Для меня эта история во многом личная, потому что мы познакомились с Виталием на фронте 30 мая 2014 года, через 6 дней после гибели журналиста Рокелле и его переводчика Миронова в Славянске. Вспоминаю, когда спросил у него, как его зовут, он сказал: позывной "Итальянец". это запечатлилось у меня в памяти. Победа Виталия Маркива - это большой успех для нашей страны в тяжелом прошлом году. Спасибо всем, кто боролся за него - руководству государства, МВД, дипломатам, юристам, его родным , большой армии тех, кто его поддерживал ", - рассказал Артем Шевченко на презентации фильма, передает сайт МВД.

Фильм запланирован в эфире "Еспресо" 27 февраля в 17:00.