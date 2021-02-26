"Международным правом грубо вытерли ботинки": Зеленский подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма

26 февраля, 2021, 11:46

Об этом Зеленский заявил в обращении, обнародованном Офисом президента .

"Мною подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыму. Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ - просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины. Мы сохраним память о всех, кто не побоялся 26 февраля 2014 сказать: "Крым - это Украина". И сделаем все, чтобы этот тезис больше никогда и ни у кого не вызывал сомнения", - сказал Зеленский.

Президент также назвал Крым "сердцем Украины" и намекнул, что для восстановления добрых отношений Россия должна вернуть полуостров.

"Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым.

"Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвал наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне удивляется, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить ... Что нужно, чтобы Украина смогла снова радостно и искренне улыбнуться? Все просто. Надо вернуть ее сердце. Вернуть полуостров Крым " - сказал Зеленский.

Глава государства также напомнил о пренебрежении Россией международным правом, нарушение прав крымчан оккупантами и содержание политзаключенных.

"Нашу память аннексировать никому не удастся. Память о том, что Крым остается оккупированным. Что гарантиями безопасности и международным правом грубо вытерли ботинки. Что происходит активная милитаризация региона. Что в Крыму регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар. Преследуется свобода слова, мышления, религии. Заключаются общественные активисты и журналисты. И пока РФ содержит более ста политзаключенных из Крыма. Сейчас мы наконец делаем реальные шаги на пути к решению всех этих вопросов. И вместе с международными партнерами Украины накануне Дня Независимости в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы". Это инициированная Украиной международная площадка для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защиты прав крымчан ", - сказал Зеленский.

Напомним, 26 февраля в Украине объявлено Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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