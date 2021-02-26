"Командировка, но едем за свой счет", - нардеп Кравчук объявила о поездке группы "слуг" в Турцию на 8 марта
Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" рассказала в комментарии " Обозревателю ", передает " Цензор.нет ".
"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 человек) будет командировка в Турцию, Стамбул. У нас будем будет достаточно интересная программа, в том числе запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему лично передать приглашение в Украину, посетить Киев на 30- ю годовщину независимости Украины ", - сказала Кравчук.
Также у нардепов запланированы встречи с турецкими парламентариями и визит в лицей имени Тараса Шевченко накануне дня рождения поэта. Дирекции лицея подготовили подарки в виде украинских книг.
"Это будет больше рабочее празднование. Это командировка, но мы едем за свой счет. Конечно, воспользуемся возможностью и в выходной день посетим главные достопримечательности. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, но и просто увидеть исторические места ", - добавила Кравчук.
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