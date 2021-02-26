"Казнили" чучело Путина: в Херсоне активисты провели акцию ко Дню сопротивления оккупации Крыма

26 февраля, 2021, 15:34

В Херсоне активисты провели акцию, где сожгли чучело из агиток Шария и фото Владимира Путина

Об этом сообщает корреспондент Укринформа .

Акцию ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым провели херсонская Самооборона и Нацкорпус.

На площади Свободы активисты установили чучело с агитацией от Шария и портретом Путина, и повесили манекен с наклеенным на нем лицом Путина.

"Это чучело символизирует режим Путина. Внутри - пропаганда пророссийская шариевская ... По давней традиции на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним ... Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма , со всех временно оккупированных территорий ", - сказала представительница херсонской Самообороны Инна Усачева.

Читайте также: День сопротивления оккупации Крыма: послы Великобритании, Германии, Швеции, Эстонии и Чехии пришлют письма украинским политзаключенным

По ее словам, газеты, которыми наполнили чучело, найдены в месте, куда сторонники Шария сдавали не розданную ими агитацию.

Впоследствии, в рамках акции, активисты подожгли чучело и оно сгорело во время мероприятия.

Отмечается, что на площади установили подвешенный манекен с наклеенным на нем лицом Путина.

В свою очередь представитель Нацкорпуса Никита Тютюнник отметил, что авторы инсталляции решили напомнить всему миру, что Крым - это Украина.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы напомнить Владимиру (Владимиру Путину, - ред.) его место в нашей стране. И что если он хочет прийти к нам в Херсон, его ждет только такая судьба", - добавил он.

Фото: Укринформ

Напомним, 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb