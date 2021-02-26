"Казнили" чучело Путина: в Херсоне активисты провели акцию ко Дню сопротивления оккупации Крыма
Об этом сообщает корреспондент Укринформа .
Акцию ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым провели херсонская Самооборона и Нацкорпус.
На площади Свободы активисты установили чучело с агитацией от Шария и портретом Путина, и повесили манекен с наклеенным на нем лицом Путина.
"Это чучело символизирует режим Путина. Внутри - пропаганда пророссийская шариевская ... По давней традиции на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним ... Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма , со всех временно оккупированных территорий ", - сказала представительница херсонской Самообороны Инна Усачева.
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По ее словам, газеты, которыми наполнили чучело, найдены в месте, куда сторонники Шария сдавали не розданную ими агитацию.
Впоследствии, в рамках акции, активисты подожгли чучело и оно сгорело во время мероприятия.
Отмечается, что на площади установили подвешенный манекен с наклеенным на нем лицом Путина.
В свою очередь представитель Нацкорпуса Никита Тютюнник отметил, что авторы инсталляции решили напомнить всему миру, что Крым - это Украина.
"Сегодня мы собрались здесь, чтобы напомнить Владимиру (Владимиру Путину, - ред.) его место в нашей стране. И что если он хочет прийти к нам в Херсон, его ждет только такая судьба", - добавил он.
Фото: Укринформ
- Напомним, 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
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