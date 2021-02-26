"Грозит общемировой безопасности": госсекретарь США призвал РФ немедленно убраться из Крыма и прекратить агрессию на Донбассе

26 февраля, 2021, 07:35

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку Украине в связи с седьмой годовщиной захвата Крыма Россией и призвал Кремль немедленно прекратить оккупацию украинского полуострова и вооруженную агрессию на Донбассе

Об этом сообщает пресс служба Госдепа США.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в связи с седьмой годовщиной вторжения и захвата Крыма Россией - это наглое отрицание современного международного порядка. Мы утверждаем эту основную истину: Крым - это Украина. Российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, угрожая общемировой безопасности", - заявил Блинкен.

Также госсекретарь США отметил, что российская оккупация привела к страданиям и человеческим жертвам на оккупированных территориях.

"Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и членов других этнических и религиозных групп в Крыму. Российская оккупационная власть осуществила налеты на мечети и дома, вытеснила независимые СМИ с полуострова и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации. Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могли свободно жить своей жизнью ", - отметил Блинкен.

Глава Госдепа США напомнил, что его страна не признает аннексии Крыма, а санкции против России будут оставаться в силе до полной деоккупации украинской территории.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захвата Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не признают осуществляемую Россией аннексию Крыма", - добавил Блинкен.

Госсекретарь США также поздравил украинскую инициативу "Крымская платформа".

"США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и нашими союзниками и партнерами по прекращению оккупации Россией Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины", - подытожил Блинкен.

Напомним, ранее Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе "непоколебимую поддержку" в условиях российской агрессии .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb