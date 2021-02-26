Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Украину, Молдову и Грузию

26 февраля, 2021, 10:07

Президент Европейского совета Шарль Мишель совершит поездку в Украину, Молдовы и Грузии с 28 февраля по 3 марта

Информация обнародована на сайте Европейского совета.

"Президент Мишель совершит поездку в Молдову, Грузию и Украину с воскресенья, 28 февраля, в среды 3 березня ... Вместе с президентом Зеленским он посетит Донбасс, примет участие в обсуждении отношений между ЕС и Украиной в Киеве и встретится с представителями институтов, вовлеченных в борьбу против коррупции ", - говорится в сообщении.

До этого Мишель посетит Кишинев, где встретится с президентом Молдовы Майей Санду. После этого осуществит перелет в Грузию, где запланированы встречи с президентом Саломе Зурабишвили, руководителями правительства и парламента.

Президент Европейского совета также обсуждать с властям координацию в борьбе с COVID-19, а также будущее программы Восточного партнерства.