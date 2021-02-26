Переворот в Мьянме: силовики разогнали протестующих

26 февраля, 2021, 11:51

Силы безопасности Мьянмы 26 февраля в крупнейшем городе страны Янгоне разогнали более тысячи протестующих, которые выступали против переворота

Демонстранты собрались у популярного торгового центра в Янгоне, держа плакаты и выкрикивая лозунги против переворота, произошедшего в стране 1 февраля. Они вышли на улицы, несмотря на усиленную охрану и водометы, которые применили силовики, сообщает Радио Свобода.

Около 50 полицейских двинулись в направлении протестующих, открыв предупредительный огонь. По меньшей мере одного демонстранта задержали. Силовики оттеснили протестующих от главной дороги и продолжали преследовать их на соседних улицах.

Противостояние произошло на фоне роста напряженности между людьми, которые выступают против переворота, и военной хунтой.

25 февраля сторонники военных напали на протестующих, используя рогатки, железные прутья и ножи, и ранили нескольких из них.

1 февраля 2021 вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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