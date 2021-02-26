Оккупанты обстреляли украинские позиции у Песков
26 февраля, 2021, 15:02
По состоянию на 12:00 26 февраля российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
С начала текущих суток, 26 февраля, по состоянию на 12:00 было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Так, вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских военных нет.
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