Обострение на Донбассе: оккупанты ранили 10 украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, рядом с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевые травмы.
Военных доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.
В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также огневая активность российских оккупационных войск наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
В свою очередь вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.
Неподалеку от Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Военному оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение.
Украинские военные стреляли в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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