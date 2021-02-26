Обострение на Донбассе: оккупанты ранили 10 украинских военных

26 февраля, 2021, 18:47

26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения Операции объединенных сил десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - и из запрещенного вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, рядом с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевые травмы.

Военных доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также огневая активность российских оккупационных войск наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В свою очередь вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку от Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Военному оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение.

Украинские военные стреляли в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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