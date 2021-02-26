Облом: капитан "Брюгге" красноречиво прокомментировал вылет от "Динамо" из ЛЕ
26 февраля, 2021, 15:54
Капитан бельгийского "Брюгге" Руд Вормер жалеет, что его команда вылетела от киевского "Динамо" в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" победило "Брюгге" (1:0) на выезде и вышло в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет против испанского "Вильярреала".
"Это, конечно, облом. Было достаточно одного гола, чтобы нас пройти. Мы тоже имели несколько моментов, но, возможно, мы были недостаточно готовы. Все знают: если бы имели оптимальный состав без потерь, - были бы хорошие шансы на выход в 1/8. Жаль, что мы вылетели, но это суровая реальность. Теперь нужно бороться за чемпионство и кубок, но это поражение некоторое время еще будет для нас неприятным ", - сказал капитан " Брюгге " Руд Вормер.
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авива.
- В другом матче киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
- 26 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо встретится с " Вильярреалом ".
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