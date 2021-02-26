Объем денежных переводов в Украину в 2020 году вырос почти на четверть

26 февраля, 2021, 14:13

Объем денежных переводов в пределах Украины в 2020 году вырос на 23,6% по сравнению с прошлым годом и составил 255, 2 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, 2020 года с использованием систем перевода средств в пределах Украины было переведено 255, 2 млрд грн, или $9,5 млрд в эквиваленте. В 2020 году сумма внутригосударственных переводов, совершенный через системы перевода средств, выросла на 23,6% против 2019 года.

"Тенденция роста суммы переводов в пределах Украины продолжается уже не первый год. В целом сумма переводов средств в пределах Украины растет ежегодно: в 2017 - на 21,4%, по 2018 - на 24,3%, по 2019 - на 38,6 %.

Отмечается, что средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 грн (в 2019 году - 314 грн). Больше всего средств направлялось в Киев.

Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем - NovaPay (платежная организация "НоваПей"), Почтовый перевод (Укрпочта) и Финансовый мир ( "Украинская платежная система").

По данным НБУ, сумма переводов, отправленных в Украину через системы перевода средств, выросла впервые за последние четыре года и составила $ 2,7 млрд в эквиваленте. Средняя сумма одного перевода в Украине выросла до $ 393 с $ 366. Больше всего средств в Украину поступило из США, Италии и Израиля.

Общая сумма переводов из Украины выросла почти на 40% и составила $ 556,2 в эквиваленте. Средняя сумма одного перевода выросла до $ 519 против $ 402 в 2019 году. Из Украины больше всего средств переводили в Россию, Грузию и Азербайджан.

Всего, по предварительным оценкам НБУ, в 2020 году объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составлял в Украину из-за границы - $ 12,1 млн в эквиваленте, а из Украины за границу - $ 842 млн в эквиваленте.

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