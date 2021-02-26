О коалиции "Голоса" и "Слуги народа" не может быть и речи, - Бобровская

26 февраля, 2021, 14:41

Об этом заявила народный депутат фракция "Голос" Соломия Бобровская в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .



"Во-первых, меня уже утомила позиция нашей фракции, которая длилась больше года. Во-вторых, я слышала позицию Киры Рудик о том, что она отмечает и видит совместные шаги и видит дальнейшие потенциальные действия вместе с фракцией "Слуга народа". Я думаю иначе. А именно, пока правительство Шмыгаля не уйдет в отставку и "Слуги народа" не определят свою стратегию развития страны на ближайшие 3,5 года, то ни о каком сотрудничестве, а тем более, коалиции нашей фракции с монобольшинством, не может быть и речи. Шкарлет, Венедиктова, Степанов, Аваков, Шмыгаль это далеко не те люди, при которых я готова брать ответственность. Более того, о своей позиции наша партия объявила еще летом и ни о каком сотрудничество со "Слугой народа" не было. Именно поэтому, нам странно слышать о высказываниях лидера нашей партии Рудик о потенциальной совместной работе с провластной фракцией." - пояснила Бобровская.



Бобровская добавила, что в партии "Голос" никто не поднимал вопрос о коалиции с фракцией "Слуга народа".



"К нашему сведению, никто не доносил такой информации. Сейчас мы всю информацию черпаем из СМИ. Даже информация о том, что Рудик заявила о возможных министерских креслах в случае объединения партий, мы услышали по телевидению. Этого никто не обсуждал на заседаниях нашей партии. " - добавила Бобровская



Также на вопрос Шкудор о том, есть ли раскол внутри партии "Голос" Соломия ответила: "Когда мы шли на парламентские выборы, нас соединила единственная цель и общие идеи. Сейчас, я думаю, что мои коллеги где-то потерялись в политическом пространстве. Но мы их ждем обратно в "политическое пространство" партии "Голос", которая шла на выборы с определенными обещаниями избирателями и ценностями. И я хочу, чтобы слоган "верные Украине" остался. Для меня и большинства моих коллег это принципиальный момент. "